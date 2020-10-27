برلمان كوردستان يناقش اجوبة الحكومة حول الاوضاع المالية

2020/10/27 | 10:23 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يعقد برلمان كوردستان، اليوم الثلاثاء، اجتماعه الاعتيادي لمناقشة عدد من الفقرات المهمة.

وقال البرلماني عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني لقمان وردي خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ان برلمان كوردستان سيعقد جلسته الاعتيادية لمناقشة عدد من الفقرات اهمها اجوبة رئيس حكومة اقليم كوردستان ونائب رئيس الحكومة ووزير المالية.

واضاف: ان الحكومة ردت على اسئلة واستفسارات اعضاء برلمان كوردستان بكتاب رسمي، وهذه الاجوبة ستطرح خلال جلسة اليوم للمناقشة.

هذا وكانت رئاسة برلمان كوردستان قد اعلنت في وقت سابق ان جلسة اليوم ستشهد:

أولاً: القراءة الأولى لمقترحين قانونيين استناداً إلى أحكام المواد (79، 80) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان، وهما:

1- مقترح قانون (المحافظة على شبكات وأسس الماء والمجاري في إقليم كوردستان - العراق)

2- مقترح قانون (إدارة المياه والمحافظة عليها في إقليم كوردستان - العراق)

ثانياً: وضع عضو برلمان كوردستان السيد (عمر عبد الله فتاح) في اللجنة المالية والأمور الاقتصادية، وفقاً لأحكام مادتي (28، 34) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

ثالثاً: مناقشة مساءلة السادة (رئيس مجلس الوزراء) و(نائب رئيس مجلس الوزراء) و(وزير المالية والاقتصاد) وأجوبتهم، وفقاً لأحكام المواد (70، 71، 73) من النظام الداخلي لبرلمان كوردستان.

PUKmedia خاص ‌

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