العمليات: أوامر بفتح جسر السنك والطرق المغلقة بسبب التظاهرات في بغداد

2020/10/27 | 10:26 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اصدرت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، امرا بشأن الطرق المغلقة في العاصمة.



وقال قائد العمليات الفريق الركن قيس المحمداوي في بيان مقتضب تلقى "ناس" نسخة منه (27 تشرين الاول 2020)، أنه تم "الايعاز بفتح جسر السنك والطرق المغلقة الاخرى على خلفية التظاهرات الأخيرة".

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