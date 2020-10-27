المالية النيابية تكشف كواليس مدى قبول البرلمان بقانون الاقتراض الداخلي

2020/10/27 | 10:26 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..

كشف عضو اللجنة المالية النيابية ثامر ذيبان، الثلاثاء ، عن كواليس قانون الاقتراض الداخلي ومدى قبول مجلس النواب به، مبينا أنه لحد الان لم يتم الاتفاق وهنالك رفض للمبلغ المطلوب.

وقال ذيبان في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البرلمان شرع بالقراءة الاولى لقانون الاقتراض الداخلي لمعرفة مدى قبول مجلس النواب به “، مشيرا الى ان “هناك رفض لمسودة الاقتراض كون المبلغ مبالغ به”.

وأضاف، أن “الايرادات الدولة النفطية وغير النفطية تصل الى قرابة الاربعة ترليونات دينار شهريا في حين ان حجم الموازنة التشغيلية تقدر بسبعة ترليونات”، لافتا الى ان “هذه الارقام تكشف ان العجز يبلغ ثلاثة تريليونات شهريا وبالتالي ممكن سدادها منوالاقتراض المحلي السابق”.

وأشار ذيبان إلى أن “هنالك احتمال إعطاء قرض لسد عجز الرواتب والنفقات الحاكمة والضرورية”.

وكانت لجنة التخطيط في مجلس النواب اتهمت، امس الاثنين، الحكومة بعدم امتلاكها رؤية حقيقية لإدارة الوضع المالي في البلاد.



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