كمين محكم يطيح بـ'داعشي' في ديالى

2020/10/27 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، عن مقتل ارهابي من تنظيم "داعش" بكمين محكم في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وقال بيان للوكالة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي والقصاص منهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى وبكمين محكم استمر لمدة 24 ساعة من قتل الارهابي المكنى ابو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى".

واضاف ان "الارهابي من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية والذي اشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضائي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى".ولفتت الوكالة الى انه "تم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف وعتادها ومواد لوجستية أخرى كانت بحوزته،حيث تم ضبط المضبوطات بمحضر ضبط اصولي وعادت القوة بدون حادث يذكر".





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