البصرة تعلن سيطرتها على اسعار البيض

2020/10/27 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداداعلنت مديرية مكافحة الجريمة الاقتصادية في البصرة، الثلاثاء، اعادة اسعار بيض المائدة الى طبيعتها وإنهاء الارتفاع المسجل بأسعاره خلال الايام الماضية.

وقال مدير عام المديرية العميد مشتاق التميمي إن "المديرية شخصت ذلك الارتفاع من خلال عدد من الشكاوى فضلا عن متابعة الاسواق بصورة مستمرة وكذلك تسليط مؤسسة المربد على هذه المشكلة...



حيث تم اليوم اجراء جولات ميدانية في سوق العشار ومراكز بيع البيض بالجملة..



وتمت اعادة الاسعار الى طبيعتها حيث يبلغ سعر الكرتون نحو 58 الف ونزولاً حسب الانواع والاحجام"، وفقاً لـ"المربد".

واضاف أن "هذه المشكلة حدثت بسبب اصحاب الحقول حيث انهم لا يقومون بضخ الكميات الكافية وتصدير البيض الى المحافظات الاخرى وهذا ما سيتم متابعته اليوم مع اصحاب الحقول".

وأوضح التميمي أن "قضية منع التصدير لتلك المحافظات هي من صلاحية المحافظ".

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