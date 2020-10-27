صالح لـ«الاقتصاد نيوز»: العراق بامس الحاجة إلى التحالف المالي الدولي

2020/10/27 | 10:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادكشف المستشار المالي لرئيس الحكومة، مظهر محمد صالح، عن العراق بامس الحاجة إلى تحالف دولي مالي واقتصادي لمساعدته في الازمة المالية الحالية.

واعلن في بريطانيا، خلال زيارة الكاظمي، عن تشكيل مجموعة الاتصال الاقتصادي للعراق، وهو تحالف مالي يضم مجموعة السبعة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك المركزي العراقي ووزارة المالية واللجنة المالية النيابية.





وقال صالح في حديثه لـ"الاقتصاد نيوز"، "العراق بسبب جائحة كورونا وازمة موارده النفطية وانعكاساتها الضارة على الاقتصاد الوطني هو بامس الحاجة الى تحالف دولي مالي واقتصادي من الدول العظمى على غرار بيان قمة طوكيو للدول السبعة الكبار في ايار 2016 الذي آزر العراق اقتصاديا في مواجهة ازمته الاقتصادية ومحاربة الارهاب الداعشي".

وأضاف ان التحالف المالي السابق شكل في مؤتمر طوكيو 2016 لمؤازرة العراق ماليا واقتصاديا لمواجهة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات بسبب تدهور اسعار النفط 2014-2017 ويومها وقع العراق اتفاقا للاستعداد الائتماني مع صندوق النقد الدولي SBA تعهد الصندوق بتقديم قرض مقداره 5.2 مليار دولار وكذلك البنك الدولي ٣مليار دولار لدعم الموازنة ثم جرى عقد مؤتمر الكويت لإعمار العراق .



فضلا عن المنح المقدمة من الاتحاد الاوروبي وغيره عن طريق الامم المتحدة لإعمار المناطق المحررة من الارهاب ".





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