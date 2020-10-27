2020/10/27 | 10:31 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة … يعاني معظم الاشخاص ممن اصيبوا بفيروس كورونا من حالة مفاجئة تحدث لهم بعد اشهر من اصابتهم أذ يبدأ شعرهم بالتساقط بشكل مفاجئ بعد الشفاء من الاصابة.



يذكر الباحثون أن فيروس كورونا لا يهاجم بصيلات الشعر، لكن تساقط الشعر يحدث نتيجة رد فعل الجسم على الإجهاد الفسيولوجي والنفسي الذي يسببه المرض كما أن فيروس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حالة مفاجئة تحدث لمرضى فيروس كورونا بعد أشهر من الإصابة وكالة الصحافة المستقلة.

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