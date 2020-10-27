السودان يرفض ربط التطبيع مع اسرائيل بالابتزاز الامريكي .. نسميها مصالحة وليست تطبيع

2020/10/27 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى رئيس مجلس السيادة السوداني، عبدالفتاح البرهان، تعرض الخرطوم لـ”ابتزاز” أمريكي بشأن الموافقة على إقامة علاقات مع إسرائيل.وتزامن إعلان البيت الأبيض يوم الجمعة عن اتفاق تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع اسم السودان … Readmore

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