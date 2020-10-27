2020/10/27 | 10:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم جائحة كورونا التي ضربت العالم، فإن عاصمة الأنباط العرب مدينة البترا حازت على المركز الأول بين 500 موقع عالمي بوصفها أكثر المناطق الآمنة، بحسب موقع “لونلي بلانت” (lonelyplanet) السياحي العالمي.مدينة البترا -أو السلع أو المدينة الوردية- اختيرت قبل … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تصدرها للسياحة الآمنة عالمياً .. البترا تعاني من كورونا وتتصدى للمزاعم الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تصدرها للسياحة الآمنة عالمياً .. البترا تعاني من كورونا وتتصدى للمزاعم الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).