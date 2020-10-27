الخارجية السعودية تدين ربط الاسلام بالارهاب وتستنكر الرسوم المسيئة للرسول الاكرم

2020/10/27 | 10:36 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقبت وزارة الخارجية السعودية، الثلاثاء، على الضجة التي أحدثتها قضية الرسوم المسيئة للنبي محمد وسط دعوات نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بمقاطعة البضائع الفرنسية كنوع من الرد.جاء ذلك على لسان مصدر بالخارجية السعودي، في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية … Readmore

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