النجف تكشف عن أول مدينة سكنية من نوعها في العراق

2020/10/27 | 10:39 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..أعلنت محافظة النجف الاشرف، الثلاثاء، عن تصميم مدينة «السلام» التي تعد الاولى من نوعها على مستوى البلد بالمساحة والخدمات.وقال محافظ النجف لؤي الياسري في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “بلديتي المحافظة والتخطيط العمراني التصميم الأساس لمدينة «السلام» لتكون المدينة السكنية الاولى من نوعها في العراق بالمساحة والخدمات”.وأضاف الياسري، أن “المدينة توفر 123 الف وحدة سكنية لمختلف شرائح المجتمع”.



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