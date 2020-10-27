’’لكنه مستمر عبر كردستان’’.. متحدث حكومي: صولة للكاظمي خفضت نسبة التهريب 50 بالمئة- عاجل

2020/10/27 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، أن صولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي على منافذ الوسط والجنوب خفضت من نسبة التهريب، فيما أشارت إلى انخفاض نسبة الدعم الحكومي للفلاح بالبذور والأسمدة .ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن الناطق باسم الوزارة، حميد النايف قوله، إن "الوزارة على اتصال مباشر مع المنافذ ومديرية الجريمة المنظمة، لحماية المنتج الوطني".وأكد النايف، أن "صولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة على منافذ الوسط والجنوبية نجحت، حيث قللت من التهريب بنسبة 50 بالمئة، لكن ما زال التهريب يدخل من حدود كردستان".وأضاف، أن "هذه المشكلة كبيرة، وأن الوزارة تأمل من الحكومة أن تواصل جهودها في السيطرة على منافذ الإقليم، حتى تحمي المنتج الوطني، وتشغيل آلاف العاطلين، وزيادة الدخل القومي للبلاد".وأشار إلى أن "الحكومة خفضت دعم الفلاح، بالبذور إلى 35 في المئة، بعد ما كانت نسبة الدعم 70 في المئة وعملت على تخفيض الأسمدة من 50 في المئة الى 35 في المئة".

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