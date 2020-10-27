ديالى تسجل أكثر من 150 إصابة جديدة بكورونا بينها 24 حالة للكوادر الصحية

2020/10/27 | 10:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، تسجيل 154 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية، بينها 24 إصابة للكوادر الصحية.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "صحة ديالى أجرت فحوصات مختبرية لـ 518 مسحة جديدة، أظهرت إصابة 154 شخصاً بفيروس كورونا، بينها 24 للكوادر الصحية".

وأضاف العزاوي، أن "219 حالة مصابة تماثلت للشفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة ناجمة عن الفيروس التاجي".

وأشار إلى أن "إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في محافظة ديالى، ارتفع إلى 14058 إصابة، بينما بلغ إجمالي حالات الشفاء من الفيروس التاجي 12821 حالة، في حين ارتفع عدد الوفيات الكلي إلى 239 حالة منذ ظهور الوباء".

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