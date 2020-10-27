مطلع الشهر المقبل الشارقة تشهد فعاليات مؤتمر الناشرين وصناعة النشر في العالم

2020/10/27 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تنظم هيئة الشارقة للكتاب خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر المقبل فعاليات الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين في مركز إكسبو الشارقة الذي يسبق انطلاق الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب في 4 نوفمبر المقبل، .وتبدأ فعاليات اليوم الافتتاحي بكلمة يلقيها أحمد بن ركاض العامري رئيس هيئة الشارقة للكتاب، بحضور ومشاركة 317 ناشرا و33 متحدثا ومتخصصا في صناعة النشر من جميع أنحاء العالم إلى جانب نخبة من خبراء حقوق النشر والاستشاريين والمحامين وغيرهم من العاملين في قطاع النشر كما سيلقي بيرميندر مان رئيس دار "بونيي بوكس" للنشر في المملكة المتحدة الكلمة الرئيسية للمؤتمر.ويستهل المؤتمر برنامج فعالياته بجلسة حوارية بعنوان "نظرة على واقع صناعة النشر في العالم: النمو في ظل أزمة كورونا" يشارك فيها نخبة من الخبراء والعاملين في قطاع النشر من جميع أنحاء العالم لمناقشة سبل مواجهة التحديات التي فرضتها أزمة كورونا فيما تتمحور الجلسة الحوارية الثانية حول سبل تكيف صناعة النشر مع متطلبات المستقبل ودور الفعاليات الافتراضية ووسائل التواصل الاجتماعي في تعزيز التواصل بين الناشرين والقراء في العالم حيث يستعرض المشاركون تجاربهم الناجحة في تنظيم فعاليات للتواصل مع القراء.وستكون آخر الجلسات الحوارية في اليوم الأول بعنوان "البحث عن جمهور جديد للكتب المترجمة" تليها جلسة حول آلية المشاركة في منحة الترجمة التي يخصصها معرض الشارقة الدولي للكتاب للمشاركين في المؤتمر والبالغ قدرها 300 ألف دولار أمريكي.وتنطلق فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر بجلسة بعنوان "حوار الكتاب الإماراتيين" يشارك فيها الكتاب الذين يمثلون إمارة الشارقة ضمن فعاليات الاحتفاء بالإمارة ضيف شرف "معرض لندن الدولي للكتاب" 2021 تليها جلسة بعنوان "عالم المرأة: رائدات عالميات في قطاع النشر" تركز على الأثر الذي أحدثته الناشرات في مجال صناعة الكتاب فيما تتناول الجلسة الثالثة بعنوان "التعليم في المنزل والتعليم الافتراضي: ما هي الخطوة المقبلة لنشر المواد التعليمية" مسار قطاع النشر في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.وتشمل فعاليات اليوم الثالث جلستين الأولى بعنوان "قرصنة الكتب: ما هي أضرارها؟" يناقش خلالها الناشرون والخبراء القانونيون سبل مكافحة قرصنة الكتب فيما تركز الجلسة الثانية التي تحمل عنوان "ظاهرة الكتب الصوتية: النمو وعادات الاستماع" على نمو منصات الكتب الصوتية وانتشارها في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى عادات الاستماع التي يتبناها الأفراد.وتختتم الدورة العاشرة من مؤتمر الناشرين فعاليتها بمجموعة من الاجتماعات واللقاءات التعريفية التي تجمع الناشرين والمتخصصين في صناعة النشر لمناقشة حقوق النشر والتوزيع والترجمة بالإضافة إلى بحث سبل التعاون حيث تستهدف "مواعيد المتخصصين" بشكل رئيسي الخبراء العالميين المتخصصين في قطاع حقوق النشر الذين يرغبون بالتعاون في مجال حقوق الترجمة./انتهى

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