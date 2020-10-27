غدا..رحلات داخلية واخرى اقليمية للخطوط الجوية

2020/10/27 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن رحلاتها الداخلية والخارجية ليوم غد الاربعاء 28 تشرين الاول الحالي .وذكرت في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه ان : الرحلات الداخلية ستكون لكل من البصرة والنجف و اربيل والسليمانية ، والخارجية لكل من بيروت وطهران ومشهد واصفهان وانقرة واسطنبول ./انتهى3

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