رياض المسعودي : التوافق السياسي الداخلي دافع ايجابي لموقف عراقي قوي اقليميا ودوليا 

2020/10/27 | 10:45 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون رياض المسعودي انه لايمكن للعراق ان يكون فاعلا في محيطه العربي والاقليمي والدولي دون توافق سياسي داخلي.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : لايمكن لاي حكومة عراقية ان تؤسس لموقف عراقي خارجي مهم ومؤثر دون اي يكون هناك توافق سياسي داخلي على استراتيجية وطنية للتعامل مع العالم.واضاف المسعودي ان : تبادل الوفود بين العراق ودول عربية واقليمية ودولية لن يكون ذات فائدة كبيرة للعراق بغياب التوافق السياسي الداخلي بل تكون فائدته للدول الاخرى التي تنظر للعراق سوقا رائجة لبضائعها مثلا وللاستفادة القصوى من نفطه وباسعار مناسبة.واوضح ان : العملية السياسية في البلاد لازالت بمرحلة الاعوجاجات وخروج موقف سياسي عراقي قوى يتطلب استقرارا سياسيا يشمل جميع القطاعات./انتهى3

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