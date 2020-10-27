ائتلاف الخنجر: لدينا مؤاخذات كثيرة على أداء رئاسة البرلمان

2020/10/27 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اكد ائتلاف المدن المحررة بزعامة خميس الخنجر، الثلاثاء، أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي باق في منصبه ومن السابق لاوانه الحديث عن استبداله، لافتا إلى وجود مؤاخذات كثيرة على أداء رئاسة البرلمان.وقال القيادي بالائتلاف محمد نوري العبد ربه في تصريح لـ/المعلومة/، إن “تحالف المدن المحررة لم يطرح حاليا أي توجه لاقالة الحلبوسي من منصبه”، مشيرة في نفس الوقت إلى أن “ائتلاف المناطق المحررة لديه مؤاخذات كثيرة على أداء رئاسة مجلس النواب”.وأضاف أن “هناك توجها لعقد تفاهمات جديدة بين قوى سياسية داخل البرلمان”، مبينا أن “الحديث عن اقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان واستبداله بشخصية أخرى في الوقت الراهن سابق لأوانه”.واتهم تحالف الخنجر أمس الاثنين ، تحالف الحلبوسي بمحاولة استغلال المناصب العليا على حساب باقي المكونات.



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