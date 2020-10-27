عمليات بغداد تعيد افتتاح جسر السنك وسط العاصمة

2020/10/27 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اعلنت قيادة عمليات بغداد، الثلاثاء، اعادة افتتاح جسر السنك، وسط العاصمة بغداد، بعد اغلاقه بسبب تظاهرات الـ25 من تشرين الاول.

وقال مدير إعلام عمليات بغداد، العقيد حازم العزاوي، في تصريح له، اليوم (27 تشرين الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، إن "قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، وجه بإعادة افتتاح جسر السنك".

وكانت القوات الامنية قد اغلقت جسر السنك ومقتربات ساحة التحرير والخلاني لتأمين تظاهرات الـ 25 من تشرين الاول.

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