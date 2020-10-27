الاستخبارات تكشف تفاصيل مقتل أحد الإرهابيين بكمين محكم في ديالى (فيديو+ صور)

2020/10/27 | 10:53 - المصدر: NRT عربية

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قوات أمنية

فوتو: أرشيف

منذ 25 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وكالة الاستخبارات، الثلاثاء، مقتل الارهابي المكنى "ابو الحسن الكردي" بكمين محكم في قضاء مندلي بمحافظة ديالى.

وجاء في بيان للوكالة نشر اليوم، 27 تشرين الأول 2020، انه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية ومن خلال متابعة عناصر عصابات داعش الارهابي والقصاص منهم، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات ديالى وبكمين محكم استمر لمده 24 ساعة من قتل الارهابي المكنى ابو الحسن الكردي في منطقة الحامد ضمن قضاء مندلي بمحافظة ديالى".

وأضاف البيان أن "المعتقل هو من المطلوبين وفق احكام المادة 4 ارهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية ، واشترك بعمليات إرهابية متعددة في قضائي الفلوجة والحويجة ومحافظة ديالى".

وأشار إلى أنه " تم ضبط الدراجة النارية التي كان يستقلها وبندقية كلاشنكوف وعتادها ومواد لوجستية أخرى كانت بحوزته".

ر.إ

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