أطراف النزاع بشأن

2020/10/27 | 10:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يستأنف اليوم وزراء الخارجية والري فى السودان ومصر وإثيوبيا المفاوضات بشأن سد النهضة بدعوة من دولة جنوب إفريقيا رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى.

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