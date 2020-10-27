وزير الصحة: ايقاف كورونا يعتمد على التزام المواطنين

2020/10/27 | 10:54 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الصحة في حكومة اقليم كوردستان، جميع المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفايور كورونا.

وقال وزير الصحة الدكتور سامان برزنجي خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة اربيل ، اليوم الثلاثاء: مع الاسف من الاسباب المهمة لزيادة اعداد الوفيات بكورونا هو اهمال المصابين لصحتهم وعدم مراجعة المستشفيات، ونحن ندعو جميع المواطنين التي تظهر عليهم اعراض الاصابة الى مراجعة المستشفيات باسرع وقت لان المراجعة عند انتشار الفايروس وفي المراحل الاخيرة لن تفيد او ستكون مراحل العلاج طويلة جداً.

واضاف: لكي نقلل نسبة الوفيات نحتاج الى مساعدة المواطنين والتعاون مع الفرق الطبية ومراجعة الاطباء حتى وان تلقى المصاب العلاج داخل المنزل فيجب ان يكون ذلك العلاج تحت الاشراف الطبي.

وقال: نؤكد ان السيطرة على سرعة انتشار فايروس كورونا تعتمد على التزام المواطنين بالتعليمات الصحية ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات، مشيرا الى اقليم كوردستان يمر بمرحلة خطيرة وخاصة مع الدخول في فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء.

PUKmedia خاص

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