2020/10/27 | 10:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي، الثلاثاء، بفتح جسر السنك والطرق التي أغلقت منذ يومين على خلفية تجدد التظاهرات.



وقال المحمداوي في بيان المستقلة ، إنه وجه بـ”فتح جسر السنك والطرق المغلقة” قرب ساحة التظاهر.



وشهدت بغداد يوم الخامس والعشرين من تشرين الحالي، تجدد التظاهرات إحياء لذكرى الاحتجاجات العارمة التي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد : أوامر بفتح جسر السنك والطرق المغلقة قرب ساحة التظاهر وكالة الصحافة المستقلة.

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