2020/10/27 | 10:57 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقر مؤشر "نيكي" الياباني في نهاية جلسة الثلاثاء، مع إعلان نتائج أعمال ومتابعة تطورات فيروس كورونا.

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