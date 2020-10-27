ظريف: إدمان واشنطن على سياسة الحظر سيقوض نفوذها في المنطقة

2020/10/27 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، رسالة إلى الإدارة الأميركية عقب قرار واشنطن بتوسيع العقوبات المفروضة على إيران.

وقال ظريف في تغريدة على تويتر، إن على ساسة الولايات المتحدة إنقاذ نفسها من الإدمان على الحظر لأنه سيؤدي إلى تقويض قدرات بلادهم، وأن تأجيج الحرب الاقتصادية ضد إيران سيحد من نفوذ الولايات المتحدة في المنطقة، مشيرا إلى أن مستشار الامن القومي الأميركي روبرت أوبراين، قد أقر بفرط استخدام بلاده للحظر ضد الشعب الإيراني، داعيا واشنطن إلى الابتعاد عن استخدام هذه السياسة.

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