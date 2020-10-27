في جلسة قصيرة.. البرلمان يصوت على دوائر نينوى ويرجئ كركوك لجلسة الأربعاء

2020/10/27 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صوت مجلس النواب العراقي على الفقرة الخاصة بالدوائر الانتخابية بمحافظة نينوى في قانون الانتخابات.

الدائرة الإعلامية لمجلس النواب أكدت في بيان، أن المجلس صوت على الدوائر المتعدد لمحافظة نينوى، وأجل التصويت على الدوائر المتعدد لمحافظة كركوك الى جلسة يوم غد الاربعاء.

هذا واستمرت الجلسة لمدة عشر دقائق فقط، حيث كانت المباحثات متواصلة للتوصل إلى توافق بين الكتل السياسية بشأن الدوائر الانتخابية في المحافظتين.ووفق القانون الجديد للانتخابات، فإن توزيع الدوائر الانتخابية يكون كالتالي: سبع عشرة دائرة في بغداد، وثماني في نينوى، وست في البصرة، وخمس في كل من ذي قار والسليمانية، وأربع في كل من بابل والانبار وأربيل وديالى، وثلاث في كل من كركوك والنجف وصلاح الدين ودهوك والديوانية وكربلاء وواسط وميسان، ومقعدان في المثنى.

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