بومبيو: تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا

2020/10/27 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، أن تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يشكل تهديدا، في الذكرى الأولى لمقتل زعيم التنظيم الإرهابي أبو بكر البغدادي.

وكتب بومبيو على تويتر، اليوم مر عام على إطلاق الولايات المتحدة لعملية أسقطت زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، على الرغم من هذا الإنجاز البارز، لا يزال داعش يشكل تهديدا وسيواصل التحالف الدولي عمله لضمان هزيمته بشكل دائم.

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