2020/10/27 | 11:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..هددت جماهير نادي القوة الجوية بنصب الخيام، امام مقر الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم بسبب اللاعب حمادي احمد.

وقال رئيس رابطة الصقور طالب الزهيري في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “اللاعب حمادي احمد هو قائد الفريق وحرمانه من اللعب غير قانوني”.

واوضح ان “التطبيعية في حال اصرت على موقفها بحرمان حمادي من اللعب فغن جماهير الصقور ستنصب الخيام وتعتصم امام مقر التطبيعية الى ان تقوم بالعدول عن قرارها”.

يذكر ان التطبيعية خيرت احمد بين اللعب او التواجد في المنصب الاداري لنادي القوة الجوية.



انتهى/ 25 ل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جماهير الصقور تهدد بنصب الخيام امام التطبيعية بسبب حمادي احمد) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جماهير الصقور تهدد بنصب الخيام امام التطبيعية بسبب حمادي احمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).