2020/10/27 | 11:02 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 | 10:52 صباحاً | عدد القراءات : 25

البرلمان: سنمرر قانون الاقتراض لدفع الرواتب

اكد النائب منصور البعيجي، الثلاثاء، على ان مجلس النواب لن يمرر قانون الاقتراض بصيغتة التي ارسل بها من الحكومة وانما سيجري عليه تعديلات لتقليل الاقتراض وعدم تكليف الدولة ديون كبيرة تتحملة الاجيال القادمة .

وقال البعيجي، في بيان تلقته"عين العراق نيوز" ، إن "الاقتراض هو ليس الحل وعلى الحكومة العراقية ان تتوجه لايجاد مصادر تمويل اخرى وهي موجودة كالقطاع الزراعي والصناعي والمنافذ الحدودية وشركات الهاتف النقال لذلك على الحكومة ان تتوجه لتفعيلها وان تبتعد عن الحلول السريعة كالاقتراض".

وأضاف: "سنصوت لقانون اقتراض مقنن لن يتجاوز دفع رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب شبكة الحماية الاجتماعية ولن يكون التصويت على قانون اقتراض يعطي الحق للحكومة باقتراض المليارات ولا نعلم اين تذهب".

وتابع البعيجي، اننا "ضد فكرة الاقتراض ولكن للضرورة القصوى سنصوت عليه من اجل دفع الرواتب لموظفي الدولة".

وشدد النائب: "اننا ضد الاقتراض وعليها ان تتجه الى مشاريع تمويل اخرى لاننا لن نسمح بالاقتراض الذي سيسبب كارثة للبلد خلال الفترة المقبلة اذا استمرت الحكومة على هذا المنوال بدون ايجاد حل لهذه الازمة الاقتصادية".

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