الموقف الأمني في ساحة التحرير ومحيطها

2020/10/27 | 11:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الثلاثاء، بعودة الهدوء الى ساحة التحرير وسط بغداد، وشارعي ابو نؤاس والسعدون.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "شارع السعدون شهد صباح اليوم هدوءاً نسبيا، كذلك الحال في ساحة التحرير، وشارع ابو نؤاس".واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان "اعداد المتظاهرين في شارع السعدون بين 20 الى 25 متظاهرا، أغلبهم من المارة، بينما يتواجد في ساحة التحرير نحو 30 شخصا".

ولفت المصدر الى ان "عدد المتظاهرين في مقتربات جسر الجمهورية يتراوح بين 30 و40 شخصا، بينما بدا شارع ابو نؤاس فارغا".وصباح اليوم، وجه قائد عمليات بغداد الفريق الركن قيس المحمداوي بفتح جسر السنك والطرق التي أغلقت منذ يومين على خلفية تجدد التظاهرات.وشهدت بغداد يوم الخامس والعشرين من تشرين الحالي، تجدد التظاهرات إحياء لذكرى الاحتجاجات العارمة التي شهدها العراق في تشرين الأول 2019، فيما اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة حول ساحة التظاهر شملت قطع بعض الطرق والجسور.





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