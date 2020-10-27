محللون ينتقدون عدم التزام البرلمان بعقد جلساته بحسب جدول أعمال الجلسة

2020/10/27 | 11:04 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

انتقد محللون سياسيون عدم التزام رئاسة مجلس النواب العراقي بعقد جلساته بحسب الوقت المذكور في جدول أعمال الجلسة.

واعتبر المحللون ان عدم التزام رئاسة مجلس النواب بوقت الجلسة استخفاف بحقوق الشعب الذي ينتظر بفارغ الصبر من ممثليه ان يقدموا له القليل من الخدمات وتشريع القوانين التي تلامس المواطن العراقي.

وأكد المحللون انه على هيئة الرئاسة الدخول الى قاعة البرلمان حتى وان لم يكتمل النصاب، وإعلان أسماء النواب المتغيبين عن الجلسة ليعلم الشعب العراقي من هم النواب المتناسين لحقوق شعبهم.

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