الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش شرق صلاح الدين

2020/10/27 | 11:05 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أحبطت قوة من اللواء 22 للحشد الشعبي، الثلاثاء، تسللا لعناصر داعش في منطقة الزركة شرق صلاح الدين.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، “قوة من اللواء 22 التابعة لقيادة عمليات كركوك وشرق دجلة عالجت تسللا لعناصر داعش على احدى النقاط الأمنية المرابطة في منطقة الزركة شرق صلاح الدين”.وأضاف البيان ان “قوات اللواء عززت من تواجدها وامنت المنطقة بالكامل”.انتهى/25

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