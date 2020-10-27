نائب برلماني يؤكد استحالة تمرير قانون الاقتراض بصيغته الحالية حتى لا نظلم الاجيال القادمة

2020/10/27 | 11:06 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب منصور البعيجي، الثلاثاء، على ان مجلس النواب لن يمرر قانون الاقتراض بصيغتة التي ارسل بها من الحكومة وانما سيجري عليه تعديلات لتقليل الاقتراض وعدم تكليف الدولة ديون كبيرة تتحمله الاجيال القادمة.وقال البعيجي: إن “الاقتراض هو ليس الحل … Readmore

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