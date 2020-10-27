الزراعة العراقية تؤكد انخفاض نسبة التهريب 50% بعد صولة الكاظمي الاخيرة في الوسط والجنوب

2020/10/27 | 11:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال الناطق باسم الوزارة حميد النايف لوكالة الانباء الرسمية اليوم الثلاثاء: إن “الوزارة باتصال مباشر مع المنافذ ومديرية الجريمة المنظمة، لحماية المنتج الوطني”، مؤكداً أن “صولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة على منافذ الوسط والجنوبية، نجحت، حيث قللت من التهريب … Readmore

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