لماذا تشرين ؟

2020/10/27 | 11:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس الصباغ

لمن يروم الاجابة عن التساؤلات الكثيرة

والملحّة حول الاسباب التي ادّت الى

انتفاضة تشرين ، نقول له يكاد العراق

ينفرد عن غيره انه كان عرضة للتأسيسات

الدولتية المتعاقبة والفاشلة كونها لم

تنب

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