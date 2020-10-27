2020/10/27 | 11:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

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الممستقلة / – يسبب انتفاخ المعدة شعورا بعدم الارتياح لكنه يعد جزءا طبيعيا من الحياة يمكن أن تحفزه الأطعمة التي ندرجها في نظامنا الغذائي.



ويحدث الانتفاخ عندما يتعذر هضم الكربوهيدرات بشكل صحيح عن طريق الأمعاء الدقيقة، ما يؤدي إلى استدارة معدتك.



ويتعرض الكثير من الأشخاص الذين يعانون من الحساسية تجاه الطعام من الانتفاخ، لذلك إذا […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسباب انتفاخ معدتك وكيفية تخفيفها وكالة الصحافة المستقلة.

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