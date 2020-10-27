ماذا يختمر بالگرگرات .. ؟ - سعيد الوجاني

2020/10/27 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني هل تسير الأوضاع بالغرغرات نحو التفجير ؟ واذا كان التفجير مستبعدا لحكمة الجيش المغربي ، حتى لا يسقط في الفخ المنصوب بدقة وعناية ، لان اشعال مجابهة ، ولا أقول حربا لان هذه تبقى مستبعدة ، وفي هذه الاثناء التي يعقد فيها مجلس الامن دورته العادية التي تناقش قضية الصحراء ، ومن المنتظر ان يصدر المجلس قرارا في 28 أكتوبر الجاري ، قد يقلب تقرير الأمين العام راسا على عقب ، وقد يكون القرار مؤثرا على الحق ......





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