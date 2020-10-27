2020/10/27 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت في متنزه باركي آزادي بمدينة السليمانية، اليوم الثلاثاء، فعاليات المهرجان الخامس للعسل بمشاركة عدد كبير من النحالين.

ويستمر المهرجان لمدة 3 ايام ويعمل النحالين الذين شاركوا في المهرجان على تسويق محاصليهم وبيعها خلال ايام المهرجان.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر خلال مؤتمر صحفي: نحن ندعم جمعية النحالين ومن تلك الخطوات التي اتخذناها منع استيراد العسل من الخارج، ونحن ندرس ايضا اصدار قرارات تخدم النحالين بالتعاون مع وزارة الزراعة.

واضاف: طلبنا توفير المستلزمات والدعم اللازم للنحالين لانجاز عملهم بافضل صورة، ونتمنى ان نستطيع تصدير المنتوجات المحلية من العسل الى الخارج بالتعاون مع اتحاد المصدرين والمستوردين.

PUKmedia خاص

‌‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية..انطلاق المهرجان الخامس لتسويق العسل ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية..انطلاق المهرجان الخامس لتسويق العسل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).