جمال شكر: الخلافات مستمرة بشأن توزيع المقاعد في كركوك

2020/10/27 | 11:25 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت رئاسة مجلس النواب تأجيل التصويت على التصويت على الدوائر الانتخابية في محافظة كركوك الى يوم الاربعاء المقبل، فيما اكد نائب كوردي ان التأجيل تم بناء على طلب ممثلين من المكونين العربي والتركمان في المحافظة.

وقال النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني جمال شكر في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء 27/10/2020، ان النواب الكورد كانوا حاضرين لجلسة مجلس النواب مساء امس الاثنين، لافتا الى ان التأجيل تم بناء على طلب من ممثلي العرب والتركمان في المحافظة.

وأوضح النائب جمال شكر ان الخلاف بين الكتل النيابية كان على توزيع المقاعد في الدوائر بالمحافظة والتي تبلع 12 مقعدا،، مشيرا الى ان المحافظة وحسب مشروع القانون تقسم الى 3 دوائر، المناطق التي يكون بها نسبة العرب اكثر من 95% تكون دائرة، والمناطق التي تكون بها نسبة الكورد اكثر من 95% تكون دائرة، وأما المناطق المختلطة داخل مدينة كركوك تكون دائرة لوحدها.

وكان مجلس النواب عقد جلسة مساء الاثنين للتصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى، حيث انهى التصويت على الدوائر في نينوى فيما قرر تأجيل التصويت على الدوائر في كركوك ليوم غد الاربعاء.

يذكر ان مجلس النواب صوت في جلسته التي عقدها يوم السبت 24/10/2020، على نظام الدوائر الانتخابية في 16 محافظة فيما اجل التصويت على الدوائر الانتخابية في كركوك ونينوى لمدة 48 ساعة.

PUKmedia / فائق إيزدي ‌

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