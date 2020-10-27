التعاون الدولي تبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة

2020/10/27 | 11:26 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة – مباشر: استضافت وزارة التعاون الدولي المصري، ممثلي 29 جهة حكومية بمقر الوزارة، لبحث ترتيبات انعقاد اللجنة المصرية العراقية المشتركة المرتقب عقدها قريبًا، برئاسة رئيسي وزراء البلدين.وبحسب بيان صادر اليوم الثلاثاء، فإن اللقاء يأتي في إطار …

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