2020/10/27 | 11:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت الشرطة المجتمعية في محافظة البصرة، الثلاثاء، القبض على شخص تبادل "الابتزاز" مع فتاة سورية حيث هدد كل منها الآخر بنشر صور خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكر بيان للشرطة تلقت السومرية نيوز نسخة منه، ان "الشرطة المجتمعية في محافظة البصرة والتابعة لدائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية تمكنت من ضبط أحد الأشخاص المتورطين بعمليات ابتزاز فتاة سورية تسكن الأردن، وتهديدها بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي".

واشار البيان الى ان "العملية جاءت على خلفية ورود معلومات للشرطة المجتمعية عن حالة الابتزاز عبر مصادر ومعارف الفتاة، الأمر الذي دعا المجتمعية للقيام بعمليات بحث وتحر، أدت إلى الوصول إلى الشخص المبتز، ومواجهته بالأدلة، التي اعترف على إثرها بجريمته".واوضح البيان "حيث تبين من مجريات التحقيق أن طرفي القضية (الشاب العراقي والفتاة السورية) يمارسان عمليات الابتزاز والتشهير المتبادل فيما بينهما، وكل يهدد الآخر بنشر خصوصياته".

واضاف ان "الشرطة المجتمعية اجبرت المبتز على حذف كل ما يتعلق بالفتاة، كما طالبت الجهة الوسيطة مع الفتاة بمسح المحتوى الخاص بالشاب العراقي، وأخذ التعهدات منهما بعدم تكرار فعلتهما وإلا سيعرضان نفسيهما للمساءلة القانونية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البصرة.. القبض على عراقي تبادل الابتزاز مع فتاة سورية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البصرة.. القبض على عراقي تبادل الابتزاز مع فتاة سورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).