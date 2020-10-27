2020/10/27 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء فيما هددت موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا بإبطاء التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 لتزيد من إغراء المعدن الأصفر كملاذ آمن.

وزاد الذهب في السوق الفورية 0.2 بالمئة إلى 1906.83 دولار للأونصة.

وصعد في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى1909.50 دولار.

وأعلن عدد كبير من الدول من بينها الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا أرقاما قياسية للإصابات بكوفيد-19 مما اضطر البعض لفرض قيود جديدة تهدد بانحراف التعافي الاقتصادي العالمي عن مساره.

وهبط مؤشر الدولار 0.1 بالمئة مقابل منافسيه تحت ضغط بيانات اقتصادية قوية من الصين وكوريا الجنوبية مما يجعل الذهب أرخص لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زاد البلاديوم 1.3 بالمئة إلى 2381.86 دولار للأونصة بينما صعد البلاتين واحدا بالمئة إلى 878.54 دولار.

وارتفعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 24.47 دولار للأونصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الذهب يرتفع فيما تلقي موجة إصابات جديدة بظلالها على التعافي الاقتصادي) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الذهب يرتفع فيما تلقي موجة إصابات جديدة بظلالها على التعافي الاقتصادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).