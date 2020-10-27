الزراعة : البيع المباشر يعرض طبقة البيض بـ5 الاف دينار

2020/10/27 | 11:36 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداداعلنت وزارة الزراعة، الثلاثاء، مباشرة منتجي البيض ببيع الطبقة بسعر 5 الاف دينار، لمنافسة اسواق الجملة التي رفعت اسعار البيض خلال الفترة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان تلقت "الاقتصادنيوز" نسخة منه، إنه “استجابة للنداء الذي وجهه وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي إلى منتجي بيض المائدة بشأن ضرورة استقرار أسعار بيض المائدة وبيعه للمواطنين بأسعار مناسبة وبمتابعة حثيثة من قبل مدير زراعة الديوانية حسن علي مطر الوائلي”.

واضاف البيان أن “منتجي البيض يباشرون بيع البيض للمواطنين وبسعر 5 آلاف دينار للطبقة الواحدة من اجل منافسة اسواق الجملة التي بدأت باحتكار هذه المادة وبيعها بسعر اكثر “.

وتابع أن “هذا القرار يأتي لأجل حماية المستهلك المحلي وللوقوف مع أبناء شعبنا بهذه الظروف”.

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