2020/10/27 | 11:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المستقلة / – تنشر وكالة الصحافة المستقلة أسعار صرف الدولار التقريبية والعملات الاجنبية والمعادن الثمينة في الأسواق المحلية ليوم الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020 بحسب رصد مختصين.



اسعار مكاتب الصيرفة : سعر بيع الدولار ⬅️ 125,500 سعر شراء الدولار ⬅️ 124,500 تقريبي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ العملات العالمية الأجنبية اليورو : 100 يورو ⬅️ 118,32 دولار الأسترليني : […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع “مفاجئ ” بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء وكالة الصحافة المستقلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع “مفاجئ ” بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع “مفاجئ ” بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الثلاثاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).