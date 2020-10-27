نائبة تنتقد الجلسات المسائية: على البرلمان مراعاة الضوابط

2020/10/27 | 11:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..طالبت عضو مجلس النواب منار عبد المطلب، الثلاثاء ، مجلس النواب بمراعاة ضوابط انعقاد جلسات المجلس، منتقدة تحديد انعقاد الجلسات مساء من قبل رئاسة البرلمان.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ/المعلومة/، إن “البعض لا يراعي الوقت وهذا أمر مرفوض”، مبينة “أننا حذرنا منذ انعقاد الدورة النيابية الحالية من مغبة عدم ضبط إيقاع الجلسات في موعدها المحدد”.وأضافت أن “البرلمان العراقي برمته يتحمل مسؤولية تأخير انعقاد الجلسات لساعات طويلة”، مشيرة الى ان “تحويل انعقاد الجلسات مساء امر مرفوض”.وكان مجلس النواب عقد جلسته امس الاثنين في ساعة متأخرة من الليل قبل ان يرفعها ثم يستأنف انعقادها في ساعة متقدمة من صباح اليوم.



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