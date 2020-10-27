2020/10/27 | 11:44 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشارة الألمانية عن كورونا: نواجه أشهرا صعبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
أمس الاثنين من الاستهتار بإجراءات
مواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)
قائلة ان المانيا "تواجه اشهرا صعبة"
بسبب الوباء الذي عاد الى الانتشار من
جديد في الماني
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المستشارة الألمانية عن كورونا: نواجه أشهرا صعبة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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