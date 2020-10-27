المستشارة الألمانية عن كورونا: نواجه أشهرا صعبة


المستشارة الألمانية عن كورونا: نواجه أشهرا صعبة
2020/10/27 | 11:44 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حذرت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل

أمس الاثنين من الاستهتار بإجراءات

مواجهة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19)

قائلة ان المانيا "تواجه اشهرا صعبة"

بسبب الوباء الذي عاد الى الانتشار من

جديد في الماني

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