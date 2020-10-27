وزير الخارجية الأمريكي: داعش لا يزال يشكل تهديداً في المنطقة

2020/10/27 | 11:44 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك

بومبيو، أن تنظيم (داعش) الإرهابي لا

يزال يشكل تهديدا في المنطقة، مشيرا إلى

أن التحالف الدولي سيوصل العمل

لهزيمته،

وقال بومبيو -في تغريدة علي موقع

(تويتر) بمناسبة الذك

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