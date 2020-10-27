وزير صحة كردستان يوجه نداءً لمواطني الإقليم بعد ازدياد اعداد وفيات فيروس كورونا

2020/10/27 | 11:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-كردستان

دعا وزير الصحة في حكومة إقليم كردستان، سامان برزنجي، اليوم الثلاثاء (27 تشرين الأول 2020)، جميع مواطني الإقليم إلى الالتزام بالتعليمات الصحية للوقاية من الاصابة بفيروس كورونا.

وقال برزنجي بمؤتمر صحفي عقده في محافظة اربيل ، إن "من الاسباب المهمة لزيادة اعداد الوفيات بكورونا هو إهمال المصابين لصحتهم وعدم مراجعة المستشفيات".وأضاف برزنجي: "ندعو جميع المواطنين الذين تظهر عليهم أعراض الإصابة إلى مراجعة المستشفيات بأسرع وقت، لأن المراجعة عند انتشار الفايروس وفي المراحل الاخيرة لن تفيد، أو ستكون مراحل العلاج طويلة جداً".

وتابع قائلاً: "لكي نقلل نسبة الوفيات، نحتاج إلى مساعدة المواطنين والتعاون مع الفرق الطبية ومراجعة الأطباء، حتى وإن تلقى المصاب العلاج داخل المنزل، فيجب أن يكون ذلك العلاج تحت الإشراف الطبي".

وأشار إلى أن "السيطرة على سرعة انتشار فيروس كورونا تعتمد على التزام المواطنين بالتعليمات الصحية ووضع الكمامات والابتعاد عن التجمعات"، لافتاً إلى أن "إقليم كوردستان يمر بمرحلة خطيرة، وخاصة مع الدخول في فصل الخريف واقتراب فصل الشتاء".

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