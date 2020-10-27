علاوي: المتظاهرون اكدوا سلميتهم ويجب محاسبة المندسين المأجورين

2020/10/27 | 11:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} دعا زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، الثلاثاء، الى توفير الحماية الكافية للمتظاهرين السلميين ومحاسبة المندسين المأجورين الذين يحاولون صرف مسيرة التظاهرات عن نهجها السلمي الذي عرفت به .

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