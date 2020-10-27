الهجرة تعلن قرب خلو بغداد من النازحين

2020/10/27 | 11:50 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، اغلاق ثلاثة مخيمات للنازحين في بغداد، مؤكدة قرب اعلان خلو العاصمة منها.

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