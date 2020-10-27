2020/10/27 | 11:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة / – قدّرت دراسة أجرتها “إمبريال كوليدج” لندن، أن 4.4٪ فقط من البالغين لديهم شكل من أشكال المناعة ضد “كوفيد-19” في سبتمبر، عندما بدأت الحالات في التفاقم مرة أخرى.



وقورن ذلك بـ 6٪ وُجدت لديهم أجسام مضادة بين 20 يونيو و13 يوليو، و4.8٪ بين 31 يوليو و31 أغسطس.



وانخفض عدد الأشخاص الذين لديهم أجسام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة : 4.4٪ فقط من البالغين لديهم شكل من أشكال المناعة ضد “كورونا” وكالة الصحافة المستقلة.

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